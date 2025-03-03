İtalyan Şefin Oğluna Saldırıda Ağırlaştırılmış Hapis Talebi

İstanbul Kadıköy’de gerçekleşen bıçaklı saldırıda yaşamını yitiren İtalyan Şef Andrea Minguzzi’nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi’yi kasten öldüren iki şüpheli için ağırlaştırılmış hapis cezası talep edildi. İtalyan Şef Andrea Minguzzi’nin oğlunun öldürülmesine dair yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. İddianamede, olay günü maktulün yanında bulunan arkadaşlarının tanık olarak verdikleri ifadeler de yer aldı.

OLAY GÜNÜNDEKİ TANIK BEYANLARI

Tanık D.A.D.’nin ifadesine göre, olay günü arkadaşlarıyla pazara gittikleri esnada, daha önce tanıdıkları birisi kendilerine “bisiklet çetesi” şeklinde laf attı. Maktul, bu kişiye “bisiklet değil kaykay” yanıtını verince aralarında bir sözlü tartışma başladı. Bu tartışmaya, çevredeki esnaflar müdahale etti. Ancak pazardan çıkmak üzereyken yine şüphelilerin yanlarına geldiği ve birinin maktule saldırdığı, diğerinin de 3-4 kez bıçaklama eyleminde bulunduğu belirtildi. İddianamede şüpheliler U.B. ve B.B.’nin de beyanlarına yer verildi. U.B. ifadesinde, B.B.’nin maktülü 5-6 kez bıçakladığını, B.B. ise kendisinin tahrik altında olduğunu ve maktulün annesi ve kız kardeşine hakaret ettiğini, bu sebeple bıçakladığını ifade etti.

OTOPSİ RAPORU VE GÜVENLİK GÖRÜNTÜLERİ

Adli Tıp Kurumu’ndan alınan otopsi raporunda, maktulün vücudunda 3 kesici alet yarası bulunduğu, göğsünde de delici bir alet yarası olduğu ve ölüm sebebinin kesici alet yaralanması sonucunda iç organ yaralanması olduğu vurgulandı. Olay anına ait inceleme yapılan güvenlik kameralarında şüphelilerin belirgin şekilde tespit edildiği ifade edildi. Savcılık, şüphelilerin olay yerinde önce maktulle sözlü bir tartışma yaşadığını, ardından “deşerim seni” şeklinde tehditte bulunduklarını, sonrasında ise tekme ve yumrukla saldırdıklarını aktardı. Olayda U.B. tekme atarken, B.B.’nin tezgahtan aldığı bıçakla maktulü birçok kez bıçakladığı kaydedildi. Bu nedenle, 18 yaşından küçük olan şüpheliler B.B. ve U.B. “Çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan 24 yıla kadar ağırlaştırılmış hapis cezasıyla yargılanmaları talep edildi.

Olayın Gelişimi ve Akıbeti

24 Ocak 2025 tarihinde Mattia Ahmet Minguzzi, Hasanpaşa Mahallesi’nde, Tarihi Salı Pazarı’na arkadaşlarıyla kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için gitti. Alışveriş esnasında bir şahıs “Çok yakışıklısın” diyerek laf attı. Mattia ise “Pardon kardeşim” diyerek cevap verdi. Bu yanıtın ardından aralarında yeniden bir tartışma başladı. Bir süre sonra karşılaşan taraflar arasında kavga meydana geldi. Çevredeki esnafın müdahalesiyle ayrılan şüpheli B.B. (15), koşarak geri dönüp Mattia’ya bıçakla saldırdı. Bıçak darbeleriyle yere düşen genç ağır yaralandı. Diğer saldırgan U.B. (16) ise kanlar içinde yere düşen çocuğa tekmeler attı. Olayın ardından şüpheliler B.B. ve U.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.