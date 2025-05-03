İtalyan Sporcu Etap Kazandı, Tarih Tekrarlandı

ETAP KAZANAN SPORCU

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Selçuk-Çeşme arasındaki 144,2 kilometrelik yedinci etabını, Lotto takımından Elia Viviani, 3 saat 22 dakika 04 saniye ile kazandı. İtalyan bisikletçi, Türkiye’deki 11 yıl aradan sonra etap kazanma başarısını elde etti. Viviani, kariyerinin ilk zaferini 2010 yılında yine Türkiye’de kazanmıştı. En son zaferini ise 2014 yılındaki Marmaris-Bodrum etabında almıştı.

START NOKTASINDAKİ İSİMLER

Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mehmet Tuncer, Selçuk’taki Efes Antik Kenti önünde damalı bayrağı kaldırarak Selçuk-Çeşme etabını başlattı. Start noktasında Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu gibi önemli isimler de bulunuyordu.

SPRİNT PRİMİ SONUÇLARI

Etabın tek sprint primi kapısı, 70,4’üncü kilometrede geçildi. Sonuçlar şöyle açıklandı: 1- Oliver Mattheis (Bike Aid), 2- Mustafa Tekin (Spor-Toto), 3- Willem Smit Jakobus (Chine Glory-Mentech Continental Cycling Team). Ayrıca, 99,2’nci kilometrede Türkiye Güzellikleri prim kapısı da geçildi. Bu kapıda ilk üç şöyle sıralandı: 1- Willem Smit Jakobus, 2- Mustafa Tekin, 3- Oliver Mattheis. Bu sonuçla Willem Smit Jakobus, yarınki etabı tamamlaması durumunda beyaz mayonun nihai sahibi olmayı garanti altına aldı.

TİRMANIŞ PRİM KAPISI

Etabın sonuna yaklaşılırken, finişe 26,4 kilometre kala üçüncü kategori bir tırmanışın ardından tırmanış prim kapısı geçildi. Bu kapıdan çıkan sonuçlar: 1- Oliver Mattheis, 2- Marton Dina, 3- Adne Van Engelen. Finişe 20 kilometre kala peloton, kaçış grubundaki sporcuları toplamaya başladı. Son kilometrelerde hırslı bir mücadele yaşandı ve 11 kilometre kala bir kaza gerçekleşti, ancak düşen sporcular etaba devam etti.

MAYOLARIN DAĞILIMI

Team Polti Visitmalta’dan Giovanni Lonardi, önceki etabın ardından kaybettiği yeşil mayoyu geri aldı. XDS Astana takımından Wout Poels, hem turkuaz hem de kırmızı mayonun sahibi olduğu için, Çeşme-İzmir etabında tırmanış klasmanının ikincisi Ahmet Örken kırmızı mayoyu giyecek. Beyaz mayo ise Willem Smit’le devam ediyor. Türkiye Güzellikleri Sprint Pirimi klasmanı lideri beyaz mayosunu Willem Smit’e, tırmanış klasmanı liderinin kırmızı mayosunu Wout Poels’e, puan klasmanı liderinin yeşil mayosunu Giovanni Lonardi’ye, genel klasman liderinin turkuaz mayosunu ise Wout Poels’e Türkiye Bisiklet Federasyonu yetkilileri takdim etti.

TURUN FİNALİ

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın koşulacak 108,7 kilometrelik Çeşme-İzmir etabı ile sona erecek. Bu son etapta, dört klasmanın nihai galipleri belli olacak ve organizasyon, Karşıyaka’daki Bostanlı iskelesi önünde tamamlanacak.