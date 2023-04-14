İtalyan voleybolcunun son mesajı ortaya çıktı

CEV Şampiyonlar Ligi’nde Eczacıbaşı’na yarı finalde yenilen Igor Gorgonzola Novara’da maç sonrası korkunç bir ölüm gerçekleşti.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt’un da takım arkadaşı olan Julia Ituma, İstanbul Üsküdar’da kaldıkları otelin önünde ölü bulundu. Ituma’nın, altıncı kattaki odasından düştüğü belirtilirken genç sporcunun son mesajı ortaya çıktı.

Oynadıkları maçın ardından otele gelen ekip otelin girişinde sabah 05.30 sıralarında Julia Ituma hareketsiz yatarken bulundu.

Sağlık ekipleri, Ituma’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma’nın otelin 6’ncı katında kaldığı öğrenildi.

Ituma’nın diğer takım arkadaşları ve takım koçu ile yapılan görüşmede de herhangi bir sorununun olup olmadığını bilmediklerini söyledikleri bildirildi.

İŞTE SON MESAJI

Öte yandan genç sporcunun da son mesajı ortaya çıktı.

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak, Arzu Kaya ve Mustafa Bakırhan’ın haberine göre, hayatını kaybeden voleybolcunun telefonunda kendisini çektiği bir fotoğrafın üzerine “Güle güle çocuklar” anlamına gelen “Bye bye guys” yazdığı tespit edildi.

POLİS İNCELEME YAPTI

Polis, Julia Ituma’nın 22.30-23.50 saatleri arasında koridorda gezdikten sonra odasına girdiğini belirledi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ituma’nın ölümü ile ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Ituma’nın ölü muayene işlemleri yapıldı. Kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsiye gönderildi.

TAZİYE MESAJLARI

Ituma’nın kulübü Igor Gorgonzola, 18 yaşındaki voleybolcunun ölümünden derin üzüntü duyduklarını belirterek, taziye mesajı paylaştı.

Igor Gorgonzola takımının Instagram hesabından yapılan paylaşımda, “İtalyan voleybolcu Julia Ituma’nın zamansız ölümünü derin bir acıyla duyuruyoruz. Trajedi günün ilk saatlerinde yaşandı. Türk polisi, olayın dinamiklerini araştırıyor. Igor Volley, Julia’nın ailesinin ve sevenlerinin acısını paylaşıyor ve taziyelerini belirtiyor. Kulüp ve tüm üyeleri, soruşturma sonuçlanıncaya kadar bu konuda sessiz kalacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

İtalya Voleybol Federasyonu Başkanı Giuseppe Manfredi de Ituma’nın ölümü dolayısıyla başsağlığı mesajı yayınladı.

Manfredi mesajında, “Sadece voleybol dünyasını değil, tüm İtalyan sporunu etkileyen bu trajedi hepimizi dehşete düşürdü. Bugün sadece büyük bir yeteneğin kaybına değil, 18 yaşındaki harika bir kızın kaybına ağlıyoruz.” yorumunu yaptı.

Manfredi, Türkiye Voleybol Federasyonu ve Igor Gorgonzola kulübüyle beraber Julia Ituma’nın ailesine her türlü desteği vermek için yakın temas halinde olduklarını da belirtti.

İtalya Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamayla, Julia Ituma’ya dair gelişmeleri İstanbul Başkonsolosluğu ve Ankara Büyükelçiliği aracılığıyla dikkatle takip edildiğini bildirdi. Bakanlık, Ituma’nın ailesine de haber verildiğini, İtalya Voleybol Federasyonu ve yerel makamlarla sürekli irtibat halinde olunduğunu kaydetti.