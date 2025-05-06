ITF Tekerlekli Sandalye Tenisi Açıklandı

EN PRESTİJLİ TURNUVANIN TANITIMI YAPILDI

ITF (Uluslararası Tenis Federasyonu) Tekerlekli Sandalye Tenis takviminin en prestijli organizasyonlarından biri olan BNP Paribas Dünya Takım Kupası’nın tanıtım toplantısı Antalya’da gerçekleştirildi. Toplantıya Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Ercan Yıldız, Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, ITF Tekerlekli Sandalye Tenis Direktörü Alistair Williams ve Ali Bey Club Manavgat Genel Müdürü Kerem Kutbay ile birlikte milli sporcu Zeliha Aksak ve Japon sporcu Yui Kamiji katıldı. 6-11 Mayıs tarihlerinde Ali Bey Club Manavgat’ta düzenlenecek organizasyonda, dünyanın en iyi tekerlekli sandalye sporcuları 4 farklı kategoride 20 ülkeden 44 takım ile mücadele edecek.

SPOR TURİZMİNE KATKILAR

Federasyondan alınan bilgilere göre, 2024 yılında Türkiye’de düzenlenen ulusal ve uluslararası tenis turnuvalarına toplam 42 bin katılım sağlandı. Bu turnuvalarda yarışan sporcular sayesinde Türkiye’ye yaklaşık 14 milyon 872 bin Avro direkt döviz girişi sağlanmış ve 40 milyon Avro dolaylı etki elde edilmiştir.

EV SAHİPLİĞİ PERFORMANSI

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Ercan Yıldız, organizasyonlara ev sahipliği yapmanın önemini vurguladı. Yıldız, “Bu tür organizasyonlara ev sahipliği yaparak hayalini kurduğumuz turnuvalara emin adımlarla yürüdüğümüzü düşünüyorum.” dedi. Ayrıca organizasyonun Antalya gibi turizm ve spor kenti için son derece önemli olduğunu vurguladı. Türkiye’nin büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapma kapasitesinin arttığını belirten Yıldız, “Sporcularımıza ve antrenörlerimize başarılar diliyorum.” şeklinde konuştu.

AZİM VE EŞİTLİK SİMGESİ

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Şafak Müderrisgil, federasyon olarak önceliklerinin her yaş grubundan bireyin tenisle tanışmasını sağlamak olduğunu ifade etti. Müderrisgil, “Bu organizasyon, yalnızca sportif bir mücadele değil; azmin, kararlılığın ve sporda eşitliğin güçlü bir sembolüdür.” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin tekerlekli sandalye tenisinde cazibe merkezi haline gelme yolunda önemli adımlar attığını vurguladı.

GÜÇLÜ BİR BAĞLANTI KURUYORUZ

ITF Tekerlekli Sandalye Tenis Direktörü Alistair Williams, organizasyonda olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. William, “Bu organizasyon bizler için bayrak gemisi niteliği taşıyor ve elit oyuncular ile gelecek nesilleri bir araya getiriyor.” ifadelerini kullandı.

SORUMLULUK VE GURUR

Ali Bey Club Manavgat Genel Müdürü Kerem Kutbay, organizasyona ev sahipliği yapmanın gurur verici olduğunu aktardı. Kutbay, “Bu önemli organizasyona ev sahipliği yapmak sorumluluk taşıyan bir görev. Tüm sporcularımızın konforu için gerekli hazırlıkları gerçekleştirdik.” dedi.

MİLLİ SPORCULARIN HEYECANI

Milli tenisçi Zeliha Aksak, Türkiye’de üst üste turnuvaların düzenlenmesinin kendileri için mutluluk verici olduğunu söyledi. Japon milli sporcu Yui Kamiji ise Türkiye’ye üçüncü gelişini belirterek, “Bugün müsabakalara başlayacağız. Bu güzel havada maçlara katılacağım için çok mutluyum.” dedi. Basın toplantısı, katılımcıların toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.