İtfaiye, Ağaçta Mahsur Kalan Kediyi Kurtardı

AĞACINDA MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde bir ağacın üzerinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin başarılı operasyonuyla kurtarıldı. Kedinin Ağaçta mahsur kaldığını gören çevre sakinleri, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbarın ardından bölgeye yönelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki çam ağacına merdivenle ulaştı. Ekipler, 30 dakika süren bir çaba sonucu kediyi güvenli bir şekilde kurtarmayı başardı. Yapılan kontrollerin ardından kedi, sağlıklı bir şekilde tekrar sokağa bırakıldı.