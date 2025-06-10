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İtfaiye Aracı Refüje Çıktı

KAZA ANI VE MANEVRA

Sultangazi’de göreve giderken kaza geçiren itfaiye aracı, sürücünün yayalara çarpmamak için yaptığı manevra sonrası refüje çıktı. Edinilen bilgilere göre, bir ihbarı incelemek üzere Gazi Mustafa Kemal Caddesi’nde ilerleyen O.C idaresindeki 34 VY 7579 plakalı itfaiye aracı, kırmızı ışıkta duran B.Ç’nin kullandığı 34 YC 9585 plakalı minibüse arkadan çarptı.

TRAFAFİK AKIŞINA ETKİ

Şoför, kaza sırasında yayaların zarar görmemesi için direksiyonu kırarak itfaiye aracını refüje çıkarabildi. Yaralanan kişinin olmadığı kazada her iki araçta hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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