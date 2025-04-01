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İtfaiye Ekipleri Trafik Kazası Geçirdi

TRAFİK KAZASI VE MÜDAHALE!

İncirliova ilçesinde, trafik kazasına müdahaleden döndükten sonra Germencik itfaiye ekipleri kaza yaptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

KAZANIN DETAYLARI

Aydın-İzmir otoyolu üzerindeki bir trafik kazasına müdahaleden dönen Germencik İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler, İncirliova ilçesi girişinde kaza geçirdi. Alınan bilgilere göre, İncirliova yönünde ilerleyen Turgay Avcu idaresindeki 09 AB 343 plakalı itfaiye aracı, ani ve şiddetli yağış sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, orta refüje çıkarak durabilmeyi başardı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından ve göğsünden yaralanan sürücü, hemen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tekerleri patlayan itfaiye aracı, olay yerinden çekici yardımıyla götürüldü.

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