İtfaiye, Erzincan’da 2 Kedi Kurtardı

KEDİ YAVRULARI KURTARILDI

Erzincan’da motor bölümü içinde sıkışan iki kedi yavrusu, itfaiye ekipleri tarafından sağ salim kurtarıldı. Olay, Arslanlı Mahallesi’nde bulunan 221. Sokak’ta park halindeki bir otomobilin motor bölümünden gelen kedi sesinin duyulmasıyla ortaya çıktı. Durumu fark eden çevredekiler, hemen itfaiyeye haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ GÖREVDE

İtfaiye ekipleri, olaya müdahale ederek yavruları sıkıştıkları yerden çıkarmak için çalışmalara başladı. Yapılan yaklaşık bir saatlik çalışmalar sonucunda, iki kedi yavrusu kurtarılarak sağlıklı bir şekilde doğaya bırakıldı. Bu olay, hayvanlara karşı duyarlılığın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.