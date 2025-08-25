Haberler

İtfaiye Kedi Merdivenle Kurtardı

KEDİ YAĞMURLU GÜNDE MAHSUR KALDI

Şanlıurfa’da bir kedinin evin 3. katındaki pencerede mahsur kalması, olayın duyulması üzerine harekete geçilmesini sağladı. Haliliye ilçesindeki Ahmet Yesevi Mahallesi’nde, bir vatandaşın bakıp beslediği kedi, evde kimsenin olmadığı sırada pencereden dışarı çıktı.

İTFAİYE EKİBİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Kedinin sesini duyan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrası itfaiye ekibi, kısa sürede olay yerine ulaştı ve kedi yavrusunun mahsur kaldığı kata itfaiye merdiveniyle çıktı. Kediyi başarılı bir şekilde kurtaran ekip, hayvanı güvenli bir şekilde aşağıya indirdi.

KEDİ SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Aşağı indirilen kedi, sahibiyle buluşarak güvenli bir şekilde evine döndü. Bu olay, yerel halkın duyarlılığını ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahale yeteneğini gösteriyor.

