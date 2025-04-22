İtfaiye, Mahsur Kalan Kediyi Kurtardı

MAHSUR KALAN KEDİ KURTARILDI

Hatay’ın Arsuz ilçesinde 4 katlı bir binanın 3. katındaki demir korkuluklar arasında sıkışan kedi, bir çocuğun yaptığı ihbar sayesinde itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Arsuz ilçesi Şarkonak Mahallesi’nde gerçekleşti. Pencereye çıkan kedi, demir korkulukların arasında mahsur kaldı.

KEDİSİNİ KURTARMAK İÇİN İTFAİYELERİ ARADI

Kedinin sıkıştığını gören sahibi, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine hızla bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat boyunca demir korkuluklarda mahsur kalan kediyi kurtarmak için çalıştı. Kedinin kurtarılmasını heyecanla izleyen çocuk, başarılı kurtarma operasyonunun ardından büyük mutluluk yaşadı ve ekiplere teşekkür etti.