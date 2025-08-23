İtfaiye Müdahale Etti, Duman Çıktı

Olayın Gelişimi

Mersin’in Tarsus ilçesinde, hastane bodrum katında yer alan akülerden dumanlar çıkması nedeni ile itfaiye ekipleri hemen devreye girdi. Edinilen bilgilere göre, Tarsus Devlet Hastanesi’nin bodrum katında bulunan akülerde duman çıkışı meydana geldi.

İtfaiye ve Polis Ekiplerinin Müdahalesi

Dumanların zamanında fark edilip ilgili yerlere haber verilmesi sonucunda olay yerine itfaiye ve polis ekipleri hızlı bir şekilde sevk edildi. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, durumu kontrol altına almak için gerekli müdahaleleri yaptı.

İnceleme Süreci

Olayla ilgili olarak gerekli incelemelerin başlatıldığı bildirildi. Herhangi bir tehlikeye mahal vermemek için tüm önlemler alınarak görev icra edildi.