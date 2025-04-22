İtfaiye Personeli Malatya’da Birleşiyor

TÜRKİYE GENELİNDE GÖREV YAPAN İTFAİYECİLER BİR ARAYA GELİYOR

Türkiye’nin birçok ilinde meydana gelen afetlerde görev alan 200 itfaiye personeli, Malatya’da düzenlenecek İtfaiye İstişare ve Ekipman Toplantısı’nda bir araya gelecek. Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu toplantıda itfaiye teşkilatlarının kapasite gelişimi, mevzuat değişikliği ihtiyacı ve afet ile acil durum yönetimi konuları ele alınacak. Toplantı, 24-25 Nisan tarihlerinde Malatya Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilecek.

MALATYA’DA BAŞARILI BİR TOPLANTI PLANLANIYOR

Açıklamada yer alan Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Ömer Çoban, ülkede meydana gelen afetler sırasında birlikte çalışan itfaiyecilerin Malatya’da bir araya gelecek olmasından büyük mutluluk duyacaklarını belirtti. 81 ilden katılımcı daire başkanları, şube müdürleri ve itfaiye erleri ağırlanacak. Çoban, “Programımıza gelecek olan katılımcılarımıza şimdiden teşekkür ediyoruz. Toplantıda görüşülecek konularla ülkemize ve uluslararası platformlara daha iyi hizmet vermeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.