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İtfaiye, Sıkışan Çocuğa Yardım Etti

OTOBÜS BEKLERKEN TRAJEDİ YAŞANDI

Şanlıurfa’da otobüs bekleyen 5 yaşındaki çocuğun ayağı, oturağın arasına sıkıştı. Olay, Haliliye ilçesindeki şehir içi otobüs toplama merkezinde gerçekleşti. Çocuğun ismi Ali K. olarak belirlendi. Ali, ailesiyle birlikte otobüs beklerken oturduğu demir oturağın arasına ayağını sıkıştırdı. Ailesi çocuğunun ayağını kurtarmayı başaramayınca acil yardım için itfaiye ekiplerine haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, Ali’nin ayağını sıkıştığı yerden başarılı bir şekilde çıkardı. Yapılan kontroller sonucunda çocuğun ayağında herhangi bir yaralanma olmadığı öğrenildi. Olay, hızlı müdahale sayesinde son derece güvenli bir şekilde sona erdi.

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