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İtfaiye, Sürücüyü Kurtardı, Hastaneye Götürüldü

KAZA SAATLERİ: SİİRT’TE TRAFİK KAZASI YAŞANDI

Siirt’te meydana gelen kaza sonucunda otomobil kamyonetin altına girdi. Otomobilin sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı ve hastanede tedaviye alındı.

KAZANIN DETAYLARI: SÜRÜCÜ SIKŞTI

Kaza, sabah saatlerinde Barış Mahallesi’nde gerçekleşti. 19 yaşındaki Ahmet Akın’ın kullandığı 38 PV 774 plakalı otomobil, 56 AD 204 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobilin ön kısmı kamyonetin altına sıkıştı. Bölgeden gelen ihbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi.

KURTARILMA ANI: İTFAİYE EKİBİ MÜDAHALESİ

Kazanın ardından otomobilde sıkışan Ahmet Akın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmalarıyla kurtarıldı. Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, Ahmet Akın Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Akın’ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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