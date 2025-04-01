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İtfaiye, Yanan Binada Köpeği Kurtardı

YANGINDA KURTARILAN KÖPEK

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen bir yangında, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan bir köpek dikkat çekti. Yangın, Yaylacık Mahallesi’nde yer alan iki katlı bir binada çıktı. Yangının nedeni henüz bilinmiyor, ancak kısa süre içerisinde tüm binayı etkisi altına aldı.

İTFAYE VE DİĞER EKİPLER OLAY YERİNDE

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla hızla olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve Bursagaz ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, Bursagaz ekipleri ise olası bir doğalgaz kaçağına karşı güvenlik önlemleri aldı. Yangın sırasında binada bulunan bir köpek, itfaiye ekipleri tarafından güvenli bir şekilde kurtarıldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü, sevindirici bir şekilde olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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