İtfaiyeci Baba Tutuklandı, Nişanlısı Serbest

İTFAİYECİ BABA TUTUKLANDI

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen yangında Fatma Gezgin ile çocukları Deniz (11) ve Toprak Gezgin’in (4) hayatını kaybetmesi sonrası başlatılan soruşturma çerçevesinde, itfaiye personeli Turgay Gezgin gözaltına alındı ve adliyeye sevk edilerek tutuklandı. Turgay Gezgin’in nişanlısı olan F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MAHKEMEDEKİ İFADELER ORTAYA ÇIKTI

Turgay Gezgin’in mahkemede verdiği ifade dikkat çekti. Gezgin, yangın çıktığı gece telefon uygulaması üzerinden arkadaşlarına ‘Yaşadığım apartmandan doğal gaz kokusu geliyor’ mesajı gönderdiğini, anahtarını kaybettiği için kapısını çaldığını ancak kapının açılmaması üzerine sahur yapmak için itfaiyedeki arkadaşlarının yanına geri döndüğünü belirtti. Öte yandan, nişanlısı F.T. olayla ilgili iddiaları kabul etmedi. F.T., birkaç gün önce Turgay Gezgin’in kendisine eşini sevmediğini defalarca söylediğini ve aralarındaki ilişkiyi düzelteceğini ifade etti. Ayrıca, Turgay Gezgin ile F.T. arasında yaklaşık bir yıldır ilişki olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.