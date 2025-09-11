İTO Başkanı Avdagiç, Faiz İndirimini Önemli Buluyor

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini indirmesiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Avdagiç, “Enflasyondaki gerileme paralelinde TCMB’nin faiz indirim döngüsünün 250 baz puanla devam etmesini önemli buluyoruz. Bu yıl iki toplantı daha var. Faiz indirimi trendinin devam etmesi temel beklentimiz. En önemlisi de şimdi bu indirimlerin oranlara hızla yansıması ve kredi limitlerinin ihracat için selektif olarak açılması” dedi.

ÜRETİM FİNANSMANININ ROLÜ

Avdagiç, uygun finansmana olan ihtiyacın gün geçtikçe arttığını ve bunun yanı sıra yenilikçi sektörlerin gelişimiyle geleneksel üretim alanlarının rekabetçiliğini yeniden kazanması gerektiğini vurguladı. Üretim finansmanı maliyetlerinin artmasının, enflasyona dolaylı olarak sebep olabileceğine dikkat çeken Şekib Avdagiç, “Faizlerdeki gerilemenin önemi burada da ortaya çıkıyor. Sıkı para politikasının üretim ve ihracatı sıkmayacak şekilde, kredi kanallarına yansıtılması uygulanan enflasyon programını daha başarılı kılacaktır” ifadelerini kullandı.

HIZLI YANSIMALAR BEKLENİYOR

TCMB’nin 250 baz puanlık faiz indirimi ile birlikte enflasyon tahminlerine paralel olarak indirim döngüsünün devam etmesini önemsediklerini belirten Avdagiç, “İki önemli toplantı daha kaldı. Faiz indirimi trendinin sürmesini bekliyoruz. Bu indirimlerin hemen hızla piyasalara yansıması ve ihracat için kredi limitlerinin selektif olarak açılması gerekiyor” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

