İTO Başkanı: Fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Avdagiç, dolarda yaşanan hareketlilik ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

İTO Başkanı Avdagiç, “Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum; fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı” dedi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum; fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı” dedi.

NTV canlı yayınında konuya ilişkin açıklama yapan Avdagiç, “Dün ani ve hızlı şekilde açıklanan olumlu bir ekonomi paketi gündeme geldi. Bunun sert bir şekile döviz kurlarına yansıması oldu. Dövizdeki bu dalga boyunun azalması en büyük beklentimiz. Ben 1-2 gün içinde çok daha stabil bir seviye geleceğini ve fiyatlama imkanının rahat bir ortama gireceğini öngörüyorum. Buna bağlı olarak da fiyatların mutlaka daha makul bir noktaya gelmesi konusundaki beklentimi yinelemek istiyorum” dedi.