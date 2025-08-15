İTO Başkanı Şekib Avdagiç, KOBİ’lere kredi desteğini artırmalıyız

İHRACAT KREDİ DESTEKLERİ ÜZERİNE DÜZENLEME GEREKİYOR

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ihracata düzenli ve artan katkı veren KOBİ’lere sağlanan kredi desteklerinin, geçmiş dönem performanslarına göre artırılması gerektiğini ifade etti. Avdagiç, odanın ağustos ayı meclis toplantısında iş dünyasının mevcut durumunu değerlendirdi. İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki askeri faaliyetlerini genişletme kararını “şiddetle kınıyoruz” diyen Avdagiç, bu durumu yok hükmünde saydıklarını belirtti. Gazze’deki insanlık dramına da dikkat çeken Avdagiç, “Dünyaya adalet ve demokrasi bahşettiklerini söyleyen Batılı ülkeler, Gazze’de soykırım yapmasını İsrail’in en doğal hakkı görüyorlar” yorumunu yaptı.

GAZZE’DEKİ İNSANLIK DRAMINA DİKKAT

Avdagiç, Gazze’de bu hafta itibariyle açlıktan ölen çocuk sayısının 100’ü geçtiğini ifade etti ve bu çocukların gıdaya ulaşmalarını engelleyerek katledildiğine dikkat çekti. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. ve Malazgirt Zaferi’nin 954. yıl dönümünü kutlayan Avdagiç, bu zaferlerin Türk milletinin inanç ve kararlılığının bir göstergesi olduğunu vurguladı. “Gençlerimize bu zaferin önemini öğreterek yokluğun bir mazeret olmadığını, en büyük silahın ise irade ve kararlılık olduğunu anlatmalıyız” şeklinde konuştu.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE BAŞARILI DİRENÇ

Meclis toplantısında Türkiye ekonomisinin iç ve dış zorluklara rağmen direnç gösterdiğini söyleyen Avdagiç, firmaların üretim ve ihracatını sürdürdüğünü belirtti. Bu dönemde özel sektörün üzerine düşeni yerine getirdiği görüşünü paylaşan Avdagiç, finansman maliyetlerindeki düşüşün reel sektör için olumlu bir başlangıç olduğunu kaydetti. Enflasyon beklentilerinin de iyileştiğini ifade eden Avdagiç, Türkiye’nin kredi notundaki artışların ise Türk varlıklarına olan ilgiyi artırdığını belirtti.

KÜRESEL TİCARET VE YENİ DÖNÜŞÜM

Avdagiç, Türkiye’nin karşılaştığı küresel ticaret zorluklarını değerlendirdi. ABD’nin uygulamaya aldığı ek gümrük vergileriyle ilgili olarak, bu düzenlemenin Türkiye’nin ticaret ortaklarını etkileyebileceğini belirtti. Küresel ticarette yaşanan kaotik dönemin yapısal bir dönüşümün başlangıcı olduğunu vurgulayan Avdagiç, korumacılığın yeni dinamikler oluşturacağını söyledi. Bu noktada Türkiye’nin yatırım ortamını iyileştirmesi ve lojistik potansiyelini hayata geçirmesi gerektiği üzerinde duran Avdagiç, İstanbul Havalimanı gibi projelerin stratejik önemine dikkat çekti.

GELECEK HEDEFLERİ

Türkiye’nin, demiryolu ile yük taşımanın payını artırarak küresel ekonomideki olumsuz gelişmelerden en az etkileneceğini savunan Avdagiç, bu hedeflere ulaşılması durumunda birçok fırsatın yakalanabileceğini ifade etti.