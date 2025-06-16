İto Başkanı Şekib Avdagiç, Suriye Yatırımlarından Bahsetti

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Suriye’de barış döneminin gündeme geldiğini ve bu konudaki incelemeler için Yönetim Kurulundan iki arkadaşını gönderdiğini açıkladı. Avdagiç, “Suriye’de büyükelçimizle, Şam Ticaret Odası ve bazı sanayicilerle görüştük. Çin, 800 dönüm arazinin tahsisini almış durumda. Biz de Halep’i, Şam’ın yanı sıra yatırım gündemimize alabileceğimizi düşünüyoruz” dedi.

İSTANBUL İŞ DÜNYASININ BEKLENTİLERİ

İTO’nun yaptığı yazılı açıklamaya göre, Avdagiç, İstanbul iş dünyasının taleplerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’a iletti. Suriye’den dönen iş insanlarıyla entegrasyonun hızlı bir şekilde sağlanabileceğinin altını çizen Avdagiç, “Devlet politikamız çerçevesinde sınır komşumuzun maliyet avantajlarını, Türkiye’nin teknolojik gelişimi ile birlikte değerlendirerek bazı yatırım fırsatlarından yararlanabiliriz” şeklinde ifadelerde bulundu.

DESTEK TALEPLERİ

İstanbul’daki sanayi kuruluşlarına özel destek verilmesi gerekliliğine dikkat çeken Avdagiç, “İstanbul’daki sanayinin İstanbul’dan atılması gerektiği konusunda bu görüşte değiliz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na teşvikleri için teşekkür ederiz. Ancak, sadece yeni nesil teknoloji yatırımları ve çevreye duyarlılığı artıracak çalışmalarda bir teşvik talep ediyoruz” dedi.

Avdagiç, kamu alım garantilerinin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı ve milli ve yerli alımların uygulanması gerektiğini ifade etti. “Türkiye Avrupa’nın en büyük otobüs üretici ülkesi olmasına rağmen, bazı yerel yöneticilerin şehir içi ulaşım için ithal otobüs almaları bizi üzüyor. Yerli alımların uygulanmasını destekliyoruz” dedi.

BTM’NİN TAŞINMASI

İTO’nun girişimcilere destek verdiği Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM), Atatürk Havalimanı’ndaki teknoloji üssüne taşınmayı planlıyor. Avdagiç, bu talebin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır tarafından olumlu karşılandığını belirtti. “BTM olarak 10 bin metrekarelik bir alana ihtiyacımız var. Burada öncü olmayı ve girişimcilerin taşınması halinde desteklerimizi artırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.