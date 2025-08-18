İTO Başkanı, YEDPA’da yatırım fırsatlarını vurguladı

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE YERLİ MARKALAR GÜNDEME GELİYOR

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye’deki birçok yabancı ana sanayi yatırımının değer taşıdığını vurguladı. Avdagiç, “Togg’un burada devreye girmesi büyük bir adım oldu. Şu anda çok fazla öne çıkmamakla beraber küçük ve orta ölçekli birtakım yeni yerli markalar da gündeme geliyor.” ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv sektörü temsilcileriyle YEDPA Ticaret Merkezi’nde bir araya geldi.

TEDARİK SANAYİSİ ÖNEM TAŞIYOR

Programda konuşan İTO Başkanı Avdagiç, ana sanayi içinde tedarik sanayisinin büyük bir paya sahip olduğunu belirtti. “Çünkü ana sanayinin ihracatı içinde ihracatın çok önemli bir kısmı yine yurt içindeki komponent üreticilerin ana sanayiye verdiği ürünlerden oluşuyor.” şeklinde konuştu. Türkiye’deki birçok yabancı ana sanayi yatırımının ülkenin bir değeri olduğunu aktaran Avdagiç, Balıkesir’de ticari vasıta, Eskişehir’de otomobil üretimiyle ilgili oluşumlar olduğunu söyledi. Çayırova’daki eski Honda fabrikasında HABAŞ’ın yeni bir çalışmasının bulunduğunu belirterek, “Kısa bir süre sonra Togg ile beraber başka yerli markalar da gündeme gelecektir. Bu da bizim otomotiv sanayimizdeki bu kasımızı güçlendirecektir.” dedi.

DÜNYA ÇAPINDA İHRACAT PERFORMANSI

Ana sanayinin ağırlıklı olarak Avrupa Birliği’ne ihracat yaptığını ifade eden Avdagiç, tedarik sanayisi ve yan sanayinin 150’nin üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini söyledi. İstanbul’da otomotiv sektörünün ana merkezinin YEDPA olduğunu kaydeden Avdagiç, “Buraya gelen birtakım firmalar burada geldiler, kasları güçlendirdiler, büyüdüler ve sonra buradan çıkıp daha büyük yerlere geçtiler. YEDPA’nın, şirketleri büyüten, geliştiren bir misyonu da var.” diye ekledi.

SEKTÖR STRATEJİK BİR ÖNEME SAHİP

YEDPA Yönetim Kurulu Başkanı Salih Sami Atılgan, otomotiv sektörünün iklim politikaları ve teknolojideki hızlı değişimlerle kapsamlı bir değişim sürecinden geçtiğini belirtti. Türkiye’deki otomotiv sektörünün, küresel markalarla entegrasyonu tamamlamış geniş bir ekosistem içerisinde yüksek katma değer sağlayan bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Sektörün geniş bir istihdam sunduğuna işaret eden Atılgan, “Böylesine önem arz eden sektörümüz stratejik ve sürekli yenilenebilen bir plana her daim ihtiyaç duyuyor.” dedi.

Atılgan, sektörün dış ticaret açısından önemini de dile getirerek, “Neredeyse 15 yıla yaklaşan bir süredir Türkiye’de ihracat şampiyonu. 2024’te 37,2 milyar dolar ihracatla liderliğini devam ettirdi.” şeklinde konuştu. Sektörün sorun ve beklentilerine değinen Atılgan, finansmana erişim ve faizlerdeki iyileştirmelerin önem arz ettiğini belirterek, “Döviz kurlarının enflasyonun altında seyretmesi ve iç piyasadaki enflasyon nedeniyle fiyatların sürekli artması rekabet gücümüzü azaltıyor.” açıklamasında bulundu.