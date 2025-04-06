İTO, Dünya Saatçilik Gününü Kutlayacak

SEKTÖRE FARKINDALIK KAZANDIRMAK AMAÇLANIYOR

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi Başkanı Mahmut Şevket Arıkan, Dünya Saatçilik Günü’ne verdikleri destek ile sektörde bir farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Saatçiliğin ve mikromekanik teknolojisinin eğitim ve gelişimi amacıyla Bursa’da kurulan Mikromekanik ve Saat Teknolojileri Eğitim ve Araştırma Vakfı’nın Başkanı Hayrettin Akpınar da bu günün önemine dikkat çekti. Akpınar, vakıf merkezinde “Dünya Saatçilik Günü”ne özel etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.

DÜNYA SAATÇILIK GÜNÜ’NÜ KUTLAMA MEMNUNİYETİ

Tüm Saatçi İşadamları Derneği (TÜSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kadri Aydın, 10 Ekim’in “Dünya Saatçilik Günü” olarak ilan edilmesinden büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getirdi. İTO Saatçilik ve Gözlükçülük Meslek Komitesi Meclis Üyesi Dr. M. Çağrı Gündoğdu, saatçiliği geçen zamanın ölçülmesinin yanı sıra, hayatımızın önemli anlarını hatırlatan ve vazgeçilmez bir bileşen olan saatlerle ilişkili güzel bir meslek olarak tanımladı. Gündoğdu, saatçiliğin geçmişten günümüze, nesilden nesile geçen nadir mesleklerden biri olduğunun altını çizdi.

SAATÇİLİK BİR HAYAT YOLCULUĞUDUR

Gündoğdu, saatçilik mesleğine olan bağlılıklarının, bir meslekten çok bir hayat yolculuğu olarak gördüklerini vurguladı. Saatçiliğin anlam ve öneminin tek bir güne sığdırılamayacağını belirten Gündoğdu, sektörün farkındalığını artırma amacıyla böyle bir günü kutlama fırsatını elde ettikleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Ayrıca, Dünya Saatçilik Günü fikrini destekleyen İTO Başkanı Şekib Avdagiç’e, yönetim kurulu üyelerine, Mahmut Şevket Arıkan’a ve tüm komite üyelerine teşekkürlerini sundu.