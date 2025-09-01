İTO Duyurdu: İstanbul’un Enflasyonu Açıklandı

İSTANBUL’UN ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

İstanbul Ticaret Odası (İTO) , İstanbul’un enflasyonunu açıkladı. Açıklanan verilere göre, toptan fiyat hareketlerini gösteren Toptan Eşya Fiyatları İndeksi, 2025 Temmuz ayında yüzde 1,14 oranında artış kaydederken, 2025 Ağustos ayında bu artış yüzde 2,56 seviyesine ulaştı. İTO’nun duyurusuna göre, 2025 Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 26,20 oldu. Ayrıca yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 33,30 olarak belirlendi.

AĞUSTOS 2025 VERİLERİ DETAYLI BİÇİMDE PAYLAŞILDI

Açıklamada, “Ağustos 2025’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Gıda Maddeleri grubunda yüzde 4,49, Madenler grubunda yüzde 4,30, Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 3,64, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 1,43, Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 0,83 artış; İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde -0,83 azalış gözlenirken; Mensucat grubunda herhangi bir değişim gözlenmemiştir.” ifadeleri yer aldı. Yıllık ortalama bazda ise 2025 Yılı Ağustos ayı itibariyle gruplar arasındaki artışlar sırasıyla; İnşaat Malzemelerinde yüzde 66,60, Mensucatta yüzde 55,41, Gıda Maddelerinde yüzde 30,94, İşlenmemiş Maddelerde yüzde 29,70, Kimyevi Maddelerde yüzde 26,55, Yakacak ve Enerjide yüzde 24,29, Madenlerde ise yüzde 18,83 olarak gerçekleşti.