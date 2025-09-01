İTO Duyurdu: İstanbul’un Enflasyonu Belirlendi

İSTANBUL ENFLASYONUNDA GÜNCEL VERİLER

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul’daki enflasyon oranlarıyla ilgili verileri açıkladı. 2025 Temmuz ayında Toptan Eşya Fiyatları İndeksi, yüzde 1,14 oranında artarken, bu artış 2025 Ağustos ayında yüzde 2,56 seviyesine ulaştı. İTO’nun yaptığı açıklamaya göre, Ağustos 2025’te bir önceki yılın aynı ayına kıyasla değişim oranı yüzde 26,20 olarak kaydedilirken, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 33,30 seviyesinde gerçekleşti.

AYLIK DEĞİŞİMLERİ GÖSTEREN VERİLER

Açıklamada, “Ağustos 2025’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Gıda Maddeleri grubunda yüzde 4,49, Madenler grubunda yüzde 4,30, Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 3,64, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 1,43, Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 0,83 artış; İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde -0,83 azalış gözlenirken; Mensucat grubunda herhangi bir değişim gözlenmemiştir.” denildi.

YILLIK ORTALAMA ARTISLAR

Yıllık ortalama bazda 2025 yılı Ağustos ayı grupları itibariyle artışlar sırasıyla şu şekilde gerçekleşti: İnşaat Malzemelerinde yüzde 66,60, Mensucatta yüzde 55,41, Gıda Maddelerinde yüzde 30,94, İşlenmemiş Maddelerde yüzde 29,70, Kimyevi Maddelerde yüzde 26,55, Yakacak ve Enerjide yüzde 24,29, Madenlerde ise yüzde 18,83 artış oluştu. Bu veriler, İstanbul’daki fiyat hareketlerinin dinamik yapısını göstermekte.