İTO Duyurdu: İstanbul’un Enflasyonu Belirlendi

İSTANBUL TİCARET ODASI ENFLASYON RAKAMLARINI DUYURDU

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul’daki enflasyon verilerini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 2025 Temmuz ayında yüzde 1,14 oranında artış gösteren Toptan Eşya Fiyatları İndeksi, 2025 Ağustos ayında yüzde 2,56 oranında yükseldi. 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 26,20 olarak kaydedildi. Ayrıca, yıllık ortalama değişim oranı yüzde 33,30 seviyesinde gerçekleşti.

AĞUSTOS AYI FİYAT DEĞİŞİMLERİ

İTO’nun açıklamasında; “Ağustos 2025’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Gıda Maddeleri grubunda yüzde 4,49, Madenler grubunda yüzde 4,30, Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 3,64, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 1,43, Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 0,83 artış; İşlenmemiş Maddeler grubunda yüzde -0,83 azalış gözlenirken; Mensucat grubunda herhangi bir değişim gözlenmemiştir” ifadelerine yer verildi.

YILLIK ORTALAMA DEĞİŞİM RAKAMLARI

2025 yılı Ağustos ayı itibariyle yıllık ortalama bazda gruplar itibariyle artışlar ise şu şekilde sıralandı: İnşaat Malzemeleri yüzde 66,60, Mensucat yüzde 55,41, Gıda Maddeleri yüzde 30,94, İşlenmemiş Maddeler yüzde 29,70, Kimyevi Maddeler yüzde 26,55, Yakacak ve Enerji yüzde 24,29, Madenlerde ise yüzde 18,83 artış kaydedildi.