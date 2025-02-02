İTO: Ocak Zammında Diş Muayenesi Önde

İTO’NUN OCAK AYI FİYAT DEĞİŞİMİ RAPORU

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ocak ayına dair perakende fiyatlarındaki dalgalanmaları açıkladı. 336 temel üründen 240’ının fiyatı artarken, 49 ürünün fiyatında ise düşüş gözlemlendi. Açıklamaya göre, sağlık harcamaları grubunda yer alan diş muayenesi, yüzde 66,67 oranında artışla en fazla zamlanan ürün oldu. Eğlence ve kültür grubunda yüzde 52,80 artışla edebi kitaplar, sağlık harcamalarında dolgu fiyatı yüzde 44,71 artış gösterirken, diş çekimi ise yüzde 44,09 yükseldi. Ulaştırma alanında köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretleri yüzde 43,89 artarak dikkat çekti.

ARTAN FİYATLARDAKİ DİKKAT ÇEKEN ÜRÜNLER

Fiyatı yükselen diğer ürünler arasında yüzde 40 ile otopark, yüzde 35,58 ile şehir içi ulaşım, yüzde 35 ile taksi, yüzde 34,96 ile okul servis ücretleri, yüzde 32,61 ile yeşil soğan ve yüzde 29,36 ile salatalık yer aldı. Eğitim harcamalarında kreş ve anaokulu ücretleri yüzde 22,22 artış gösterirken, ekmek fiyatı yüzde 15,24 yükseldi. Tüm bu fiyat artışları, tüketiciler açısından endişe verici bir tablo oluşturuyor.

DÜŞEN FİYATLARDA İLK SIRADA KABAK

Ocak ayında fiyatı en fazla düşen ürün, yüzde 23,47 ile kabak oldu. Karnabahar yüzde 19, kadın kazağı yüzde 8,39 ve erkek kazağı yüzde 8,31 gibi oranlarda düşüş gösteren diğer ürünler arasında yer aldı. Ev eşyası grubunda ütü, yüzde 6,90 oranında gerilerken, gıda harcamalarında zeytinyağı yüzde 6,92, ıspanak yüzde 5,99, pırasa ise yüzde 5,72 oranında düşüş yaşadı. Ek olarak, otel oda ücretlerinde de yüzde 3,52 oranında bir azalmanın kaydedildiği belirtildi.