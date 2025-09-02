İTO, Ürün Fiyatlarındaki Değişimi Açıkladı

İTO’DAN AĞUSTOS AYI FİYAT RAPORU

İstanbul Ticaret Odası (İTO), 2025 yılı Ağustos ayında İstanbul’da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri duyurdu. İTO’nun verilerine göre, indekste yer alan 336 üründen 181’i fiyat artırırken, 59’unun fiyatı düştü.

SINAV ÜCRETLERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Eğitim harcamaları grubunda yer alan sınav hazırlık kurum ücretleri, yüzde 43,48’lik artışıyla Ağustos ayının zam şampiyonu oldu. Bu durum, eğitim masraflarının artış gösterdiğini ortaya koyuyor.

EN FAZLA ARTAN ÜRÜNLER

Ağustos ayında fiyatı en fazla artan ürünler arasında şunlar bulunuyor: Salatalık yüzde 27,53, oyuncak yüzde 17,89, taze fasulye yüzde 16,75, limon yüzde 16,22, kıvırcık salata yüzde 16,14 ve kayısı yüzde 14,16 artış gösterdi. Ayrıca roka yüzde 12,18, salça yüzde 8,82, ıspanak yüzde 8,58 ve ekmek yüzde 5,69 fiyat artışıyla dikkat çekti.

EN FAZLA UCUZLAYAN ÜRÜNLER

Ağustos ayında fiyatı en çok düşen ürün ise gıda grubundan erik oldu ve fiyatı yüzde 25,61 geriledi. Diğer fiyatı azalan ürünler şunlar: üzüm yüzde -24,17, dolmalık biber yüzde -18,08, çarliston biber yüzde -17,58 ve sivri biber yüzde -17,08. Ayrıca, kavun yüzde -16,25, şeftali yüzde -10,24, bebek arabası/koltuğu yüzde -8,70, kız çocuk elbisesi yüzde -8,64, kadın eteği yüzde -7,51 ve karpuz yüzde -6,06 oranında düştü.

FİYAT HAREKETLİLİĞİ DEVAM EDİYOR

İTO’nun açıkladığı veriler, İstanbul’daki gıda, eğitim ve giyim kategorilerinde fiyat hareketliliğinin sürdüğünü ortaya koyuyor. Özellikle sebze ve meyve fiyatlarındaki ani dalgalanmalar dikkat çekiyor.