İTÜ’de Yangın Kontrol Altına Alındı

İTÜ’DE YANGIN OLAYI VE SEBEPLERİ

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) meydana gelen yangının çıkış sebebi henüz tespit edilemedi. Yangın, kısa süre içerisinde çok sayıda itfaiye ekibinin olay yerine yönlendirilmesiyle etkili bir şekilde müdahale edildi.

YANGININ KONTROL ALTINA ALINMASI

Kampüs içerisindeki ağaçlık alana yayılan alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucunda kontrol altına alındı. Olay anında yaşanan panik, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle kısa sürede sona erdi. Yangın sırasında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildiriliyor. Detaylar ise gelmeye devam ediyor.

Kayseri Spor Aş Şampiyon Oldu

Kayseri Spor AŞ Erkek Hentbol Takımı, Sivas'taki Mini-Minikler Hentbol Türkiye Şampiyonası'nda birincilik kazandı. Sivas Belediyespor ikinci, Kastamonu üçüncü, Batman ise dördüncü sırayı elde etti.
Arkas Sailing Team İkinci Oldu

Arkas Sailing Team, 20. Palermo-Montecarlo yarışını 41 tekne arasında ikinci olarak tamamladı ve üç farklı kategoride podyum başarısı elde etti. Kaptan Serhat Altay bu başarıyı duyurdu.

