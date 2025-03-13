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İTÜ İlk Sinema Zirvesini Düzenledi

İLK SİNEMA ZİRVESİ İTÜ’DE GERÇEKLEŞTİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Sinema Kulübü, sinemaya ilgi duyan öğrenciler ve sektör profesyonellerini bir araya getiren ilk Sinema Zirvesi’ni düzenledi. 12-13 Mart 2025 tarihlerinde, İTÜ Maçka Mustafa Kemal Amfisi’nde gerçekleşen Zirve, sinemanın çeşitli alanlarında uzman isimleri ağırladı. Etkinlikte önemli isimler yer aldı; yönetmen Ezel Akay, oyuncu Cengiz Bozkurt, Erkan Kolçak Köstendil, belgesel sinemacı Gökçe Kaan Demirkıran, sinema yazarı Aslı Ildır, ses tasarım uzmanı Serdar Öngören, pitching uzmanı Seda Kanburoğlu ve renk uzmanı Hakan Palioğlu konuşmacı olarak katıldılar.

ETKİNLİKTE BÜYÜK FIRSATLAR

Sinemaseverler ve sinema kariyeri peşinde koşan öğrenciler için büyük bir fırsat sunan bu etkinlik, akademisyenlerden sektör profesyonellerine, oyunculardan teknik uzmanlara kadar geniş bir yelpazede konuklara yer verdi. İTÜ Sinema Zirvesi’nde, sinema sektörünün önde gelen isimleri, sinema sanatı ve sektördeki dinamikler üzerine deneyimlerini paylaştı. Konuşmalar, üniversite öğrencisi katılımcılara ilham veriyor ve yeni bakış açıları kazandırıyor.

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