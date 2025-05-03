İÜC ve Harvard İşbirliği İle Sempozyum

ORTAK SEMPOZYUMUN DÜZENLENMESİ

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ile Harvard Üniversitesi’nin akademik işbirliğiyle düzenlenen ortak sempozyumda ayak ve ayak bileği cerrahisi ile ilgili seminerler yapılıyor. Ortopedi ve travmatoloji alanında “Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisinde Değişen Ufuklar” başlığına sahip sempozyum, İÜC Cerrahpaşa Yerleşkesi’ndeki Ord. Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp Amfisi’nde gerçekleştiriliyor ve 180’den fazla öğrenci kayıt yaptırdı. Harvard Tıp Fakültesi ile bir devlet üniversitesi arasındaki ilk akademik organizasyonlardan biri olan bu sempozyumda açılış konuşmaları İngilizce yapılıyor.

İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ

İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Bedri Karaismailoğlu, AA muhabirine verdiği demeçte, “Harvard Üniversitesi’nin alanında dünyanın bir numarası olduğunu” ifade etti. Böyle bir kurumla anlaşma yapmanın önemine dikkat çeken Karaismailoğlu, “Ortak sempozyum düzenlemek bizim açımızdan çok önemli. Bu sempozyum aslında bir işbirliğinin ürünü. İki seneye dayanan bir işbirliğinden faydalanarak araştırmalarını gerçekleştirebilmeleri için tüm dünyadan başvurular alıyoruz” dedi. Katılımcı olarak 180’in üzerinde öğrencinin bulunduğunu aktaran Karaismailoğlu, sempozyumda ayak ve ayak bileği cerrahisinin tanınmış akademisyenleriyle birlikte buluşma olanağı sunduklarını söyledi.

GÜNCEL CERRAHİ YAKLAŞIMLAR

OrthoPhD araştırmacı değişim programının ilk akademik etkinliği olan sempozyum, İstanbul ve Boston’daki merkezlerde eş zamanlı eğitim ve araştırma olanağı sağlıyor. Genç ortopedi cerrahları ve araştırmacıların klinik ve bilimsel gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen etkinlikte, minimal invaziv cerrahiden hasta özelinde planlama yöntemlerine, biyomekanik analizlerden cerrahi simülasyon teknolojilerine kadar geniş bir yelpazedeki güncel yaklaşımlar ele alınıyor. Ayrıca, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesindeki Cerrahpaşa Araştırma, Simülasyon ve Tasarım Merkezi (CAST) tarafından yürütülen hastaya özgün 3D modelleme ve eğitim teknolojileri çalışmalarının tanıtılması öngörülüyor.

ETKİNLİĞİN ONUR KONUKLARI

Sempozyumun onur konukları arasında Amerikan Ortopedik Ayak ve Ayak Bileği Derneği (AOFAS) eski başkanı ve Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi-Massachusetts General Hospital Öğretim Üyesi Prof. Dr. Christopher W. DiGiovanni ile Foot and Ankle Research and Innovation Laboratory (FARIL) Direktörü Doç. Dr. Soheil Ashkani-Esfahani da bulunuyor. Sempozyum, bugün sona eriyor.