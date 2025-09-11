İÜMRANİYE’de Kaza Sonucu 2 Yaralı

KAZANIN MEYDANA GELDİĞİ YER

ÜMRANİYE’de İETT otobüsü ile bir otomobilin çarpışması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 00.30 sıralarında İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi’nde gerçekleşti. M.G. isimli sürücünün yönettiği 34 VA 9313 plakalı otomobil, 34 HO 3009 plakalı İETT otobüsü ile henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, refüjü aşarak takla attı ve İETT otobüsü yol üzerindeki alışveriş merkezinin bahçe duvarına çarparak durabildi.

OLAY YERİNE GELEN EKİPLER

Çevredeki insanların durumu bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. Sıkışan sürücü M.G., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Sağlık ekipleri olay anında sürücü M.G.’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ağır yaralanan M.G. ve hafif yaralanan otobüs şoförü hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay mahallini güvenlik şeridiyle kapatarak incelemelerini gerçekleştirdi.

ARAÇLARIN KALDIRILMASI

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldıktan sonra, yol trafiğe açıldı. Olayla ilgili bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.