İUP Ödemeleri Ne Zaman Hesaplara Yatacak?

İŞKUR’UN İŞGÜCÜ UYUM PROGRAMI HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yürütülen, işsiz bireylerin istihdam edilebilirliklerini artırmayı hedefleyen İşgücü Uyum Programı (İUP), özellikle engelli bireyler, gençler, kadınlar, eski hükümlüler ve uzun süre işsiz kalan kişilerin iş gücüne katılımını ve istihdamı artırmak için hayata geçiriliyor. İUP kapsamında hizmet alan vatandaşlar, maaş tarihlerinin açıklanacağı günü merak ediyor.

MAAŞ ÖDEME TARİHİNE DAİR AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İUP maaş ödeme tarihiyle ilgili şu an için resmi bir açıklama yapılmamıştır. Maaş ödemeleri, bir dizi faktörden etkilenerek değişiklik gösterebiliyor. Bu doğrultuda, İUP maaşlarının önümüzdeki günlerde hesaplara yatırılması bekleniyor.

EĞİTİM VE MAAŞ DETAYLARI

İşgücü Uyum Programı (İUP) çerçevesinde, ilk 4 haftada yoğunlaştırılmış eğitimler sebebiyle haftada 37,5 saat (5 gün) eğitim planlanıyor. Diğer haftalarda ise eğitim süresi haftalık 22,5 saat (3 gün) olarak düzenleniyor. Bu programa katılan kişilere, aylık ortalama 8 bin lira ödeme yapılacağı öngörülüyor. Ayrıca, İUP katılımcılarının kısa vadeli sigorta primleri de karşılanıyor.