İUP Personel Alımı İlanı ve Şartları

DIYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI’NDAN PERSONEL ALIMI

Diyanet İşleri Başkanlığı, camilere ve müftülüklere İUP kapsamında personel alımı gerçekleştirecek. Bu alım için başvuru şartları ve işlemleri merak ediliyor. Peki, İUP personel alımı nedir ve başvuru şartları neler? İşte tüm detaylar!

BAŞVURU ŞARTLARI

İUP personel alımına başvuracak adayların öncelikle İŞKUR’a kayıtlı olmaları gerekiyor. İŞKUR sisteminde kayıtlı olan adaylardan talep edilecek şartlar aşağıda belirtilmiştir:

– T.C. vatandaşı olma,

– 18 yaşını doldurmuş olma,

– Yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olma,

– Program talep tarihinden önceki bir yıl içinde yüklenicinin veya bağlı kuruluşlarının çalışanı olmama,

– Başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede sigortalı olarak bildirilmemiş olma,

– Başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanun’un 5. maddesi kapsamına girmemek,

– Hane gelir şartını sağlamak ve aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak.

ALIM YAPILACAK KADRO DAĞILIMI

Diyanet İşleri Başkanlığı, alacağı personel için detayları şu şekilde açıklıyor:

– 49 Kişi Kırıkkale,

– 8 Kişi Mersin,

– 170 Kişi Düzce,

– 9 Kişi Mersin,

– 169 Kişi Hatay.

İUP personel alımına başvuracak adayların en geç 16 Kasım 2024 tarihine kadar gerekli başvurularını yapmaları gerekiyor.

BAŞVURU İŞLEMLERİ

Başvurular yalnızca İŞKUR üzerinden kabul ediliyor. İŞKUR’un resmi web sitesi üzerinden, “https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/IstIupArama.aspx” adresine giriş yaparak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ekstra bilgi almak için “başvuru yapılacak İl” kısmına bulunduğunuz ili, “IUP Numarası” kısmına ise yukarıda belirtilen numaraları yazarak arama yapabilirsiniz. İlanda yer alan şartları gözden geçirip başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.