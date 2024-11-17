Ivo Grbic’ten Özel Açıklamalar Hakkında Bilgiler

İVO GRBİC’İN KARİYERİNE YENİ BİR DÜZENLEMELER GELİYOR

Ivo Grbic, 2020 yılında NK Lokomotiva’dan Atlético Madrid’e transfer olarak kariyerinde önemli bir adım attı. Bu başarılı futbolcu, İspanyol takımındaki ilk sezonunda La Liga şampiyonluğu yaşadı. Atlético Madrid formasıyla toplam 14 maçta görev alan Grbic, ardından 1 yıl boyunca Fransa’nın Lille takımında kiralık olarak mücadele etti. Geçtiğimiz sezonun devre arasında ise bonservisi ile İngiliz ekibi Sheffield United’a transfer olan Hırvat kaleci, burada 11 kez sahaya çıkarak Premier Lig deneyimini yaşadı.

ÇAYKUR RİZESPOR’A TRANSFER SÜRECİ VE DÜŞÜNCELERİ

Sezonun başında Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor’a katılan başarılı kaleci, La Liga kariyeri ve Süper Lig’e transferi hakkında çeşitli düşüncelerini dile getiriyor. Özellikle, teknik direktörler Diego Simeone ve İlhan Palut gibi isimler hakkında yorumda bulunan Grbic, Arda Turan’ın etkisi ve Fenerbahçe’nin kalecisi vatandaşı Dominik Livakovic ile olan ilişkisini de ele aldı. “Atletico Madrid’deki ilk yılımda La Liga şampiyonluğu yaşadım” şeklindeki ifadeleri ile de bu dönemini vurguladı.