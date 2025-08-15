İvrindi’de Traktör Yangını Gerçekleşti

TRAKTÖR YANGINI İVRİNDİ’DE MEYDANA GELDİ

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde bir traktör yangını gerçekleşti. Olay Evciler Mahallesi’nde, bir çiftçinin evinin bahçesinde park halinde bulunan 10 AHY 791 plakalı traktörün bilinmeyen sebeplerle yanmaya başlamasıyla ortaya çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarının yapılmasının ardından, itfaiye ekipleri olay yerine gelerek yanmakta olan traktöre müdahale etti ve yangını söndürdü. Ancak, uzun bir süre sonra kontrol altına alınabilen yangın sonrasında, traktör ve ekipmanın kullanım için elverişsiz hale geldiği gözlemlendi. Traktörün lastik ve plastik parçaları tamamen yanarken, geriye sadece demir iskeletin kaldığı belirlendi. Olayla ilgili olarak tahkikatın devam ettiği bildirildi.