İvrindi Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

İVRİNDİ’DE ORMAN YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir’in İvrindi ilçesinde gerçekleşen orman yangını başarıyla kontrol altına alındı. Gökçeler Mahallesi’nde meydana gelen yangının nedeni henüz bilinmiyor. Yangın ihbarı üzerine, bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

MÜDAHALE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ

Yangına, 3 helikopter, 3 uçak, 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, bir ilk müdahale aracı, 3 hizmet aracı ve dozer ile toplamda 90 personel katıldı. Yapılan müdahalelerin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekipler, bölgedeki söndürme ve soğutma çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.