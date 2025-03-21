IWF Yönetim Kuruluna İlk Türk Kadın Üye

DÜNYA ÇAPINDAKİ KADIN LİDERLİĞİ AĞINA SEÇİLDİ

Düzce Üniversitesi’nin kurucu rektörü Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, uluslararası arenada dikkat çeken bir başarıya imza atarak, dünyanın en büyük kadın liderlik ağı olan International Women’s Forum (IWF) Global Yönetim Kurulu’na tarihinde ilk kez bir Türk kadın üye olarak seçildi. Aynı zamanda Düzce Teknopark’ın kurucu yönetim kurulu başkanı, TULIP Liderlik İyileştirme Programı ve Birr Yolculuk Farkındalık Programı’nın kurucusu olan Şerifoğlu, Türkiye’de kadın liderliğinin gelişimine öncülük eden projelerin liderliğini üstleniyor. Şerifoğlu, rekabetçi bir seçim sürecinin ardından bu görevi üstlendi.

KADIN LİDERLİĞİNİ DESTEKLEMEK İÇİN GÖREV ALDI

IWF Global Eğitim Programları Komitesi’nde de görev alacak olan Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu, kadın liderliğini küresel ölçekte destekleme misyonunu sürdürecek. Bu önemli gelişmeyi “Küresel çapta 34 ülkeden 8 binden fazla kadın lideri bir araya getiren IWF’in yönetim kurulunda yer almak, hem şahsi olarak bir onur hem de Türkiye’nin kadın liderleri adına önemli bir dönüm noktasıdır. Sürdürülebilir bir dünya inşa etmek için denge ve adaletin sağlanması öne çıkarken; çatışma, çevresel kirlilik ve yoksulluk gibi küresel sorunların çözümünde kadın liderliğinin kritik rolü.” şeklinde ifade etti.

Şerifoğlu, Türk kadınlarının küresel arenada daha etkili bir şekilde yer almasının ve Türkiye’nin kadın liderliğinin uluslararası düzeyde tanınmasının önemli bir dönüm noktası olduğunu belirtti. “Türkiye’nin kadim değerleri ve kadınlarının potansiyeli ile IWF Türkiye’nin geliştirdiği projelerle, küresel liderlik ekosistemine eşsiz katkılar sunacağımıza inanıyorum. Bu görevle birlikte IWF’in Eğitim Programları Komitesi’ne de davet edilerek deneyimimi küresel arenaya aktarma fırsatı bulduğum için mutluyum.” dedi.

Prof. Dr. Şerifoğlu, IWF’in genç kadın liderlerin deneyim ve donanım kazanmasına yönelik yürüttüğü projelere stratejik katkı sağlamaktan büyük heyecan duyduğunu ifade etti. “Küresel çapta kapsayıcılığa hizmet etmek, geleceğin kadın liderlerini desteklemek ve etki alanımızı genişletmek için birlik içinde çalışmaya devam edeceğiz.” şeklinde sözlerine devam etti.

IWF HAKKINDAKİ DETAYLAR

Düzce Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “1974 yılında ABD’de kurularak dünya çapında kadın liderliğini destekleyen en kapsamlı ağlardan biri haline gelen IWF, devlet başkanlarından akademisyenlere, astronotlardan sanatçılara kadar çeşitli alanlarda liderlik eden kadınları bir araya getirerek kadın liderliğini geliştirmeyi ve eşitliği sağlamayı amaçlamaktadır. Bu ağın bir parçası olan Prof. Dr. Funda Sivrikaya Şerifoğlu’nu tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz.” denildi.