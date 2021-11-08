İYİ Parti’den Türkkan için açıklama

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, şehit yakınına küfreden Türkkan hakkında açıklama yaptı.

Lütfü Türkkan’ın şehit yakınına küfür etmesiyle ilgili açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Partimiz kurulduğu günden beri çeşitli itham ve hakarete maruz kaldı. Ancak hiçbir gerekçe Lütfü Türkkan’ın yaptığı hatayı görmezden gelemez. Biz hatasının bedelini ödeyen bir partiyiz. Yanlışı yapanı görevden çekmeyi bilir. Bugün de Türkkan’ı görevden çekiyoruz. Bizim kitabımızda böyle bir küfürün, hakaretin yeri yoktur. Biz hata yapanları makamdan çekiyoruz.” dedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Lütfü Türkkan’ın şehit yakınına küfür etmesiyle ilgili konuşan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Partimiz kurulduğu günden beri çeşitli itham ve hakarete maruz kaldı. Ancak hiçbir gerekçe Lütfü Türkkan’ın yaptığı hatayı görmezden gelemez. Biz hatasının bedelini ödeyen bir partiyiz. Yanlışı yapanı görevden çekmeyi bilir. Bugün de Türkkan’ı görevden çekiyoruz. Bizim kitabımızda böyle bir küfürün, hakaretin yeri yoktur. Biz hata yapanları makamdan çekiyoruz.” ifadelerini kullandı.