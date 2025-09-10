Haberler

İyi Bir Aile Değiliz İzleyicileri Büyülüyor

İYİ BİR AİLE DEĞİLİZ FİLMİ TELEVİZYONDA YAYINDA

Beyaz perdede büyük beğeni toplayan “İyi Bir Aile Değiliz”, şu an televizyon yayınları ile izleyicilerini ekran başına çekiyor. Filmi izlemek isteyenler, hikâyesinin detaylarını, başrol ve yardımcı oyuncularını araştırmaya başladı.

HİKAYENİN TEMELİ VE KARAKTERLERİ

Murat, babasının ölümünün ardından büyük bir sarsıntı yaşar ve hayatının en zor günlerini geçirir. İstanbul’da cenaze töreni için hazırlık yaparken, ailesi cenazenin köydeki aile mezarlığına gömülmesini istemektedir. Bu süreçte, cenazenin kaybolması herkes için büyük bir şok oluşturur. Murat, derin bir üzüntü içerisindeyken, akrabaları tek tek potansiyel şüphelilere dönüşür. Kayıp cenazeyi bulmak için başlayan macera, aile bireyleri arasında çatışmalar yaratırken Murat’ın sabrını zorlamaktadır.

FİLMİN KADROSU

Filmin kadrosunda dikkat çeken isimler arasında:
– Kaan Yıldırım (Murat)
– Erkan Kolçak Köstendil (Hızır)
– Sarp Apak (Sinan)
– Derya Karadaş (Çiçek)
– Şinasi Yurtsever (Niyazi)
– Melisa Doğu (Serap)
– Nergis Çorakçı (Fatma)
– Vedat Erincin (Osman)
– Asiye Dinçsoy (Zehra) bulunmaktadır.

