İyi Bir Aile Değiliz Şaşırttı

İYİ BİR AİLE DEĞİLİZ FİLMİ TELEVİZYONDA

Beyaz perdede büyük beğeni toplayan İyi Bir Aile Değiliz, şimdi televizyon yayınlarıyla seyircileri ekran başına çekiyor. Filmi izlemeyi düşünenler, hikayesinin içeriğini, başrol ve yardımcı rollerdeki oyuncuları ve filmin genel yapısını merak ediyor. Murat, babasının vefatıyla büyük bir sarsıntı geçiriyor ve hayatının en zor dönemlerine adım atıyor.

CENAZE SÜRECİNDE YAŞANAN ŞAŞKINLIK

İstanbul’da cenaze töreni için hazırlıklar yapılırken, ailesi cenazenin köydeki aile mezarlığına defnedilmesini istiyor. Ancak bu süreçte cenazenin kaybolması tüm aile üyelerini şaşkına çeviriyor. Murat, derin bir üzüntü yaşarken, akrabaları birer birer potansiyel şüpheli haline geliyor. Kayıp cenazeyi bulmak için başlayan arayış, aile bireylerini birbirine düşürürken, Murat’ın sabrını da zor hale getiriyor.

FİLMİN BAŞROL VE YARDIMCI OYUNCULARI

Filmin kadrosunda şu isimler yer alıyor: Kaan Yıldırım (Murat), Erkan Kolçak Köstendil (Hızır), Sarp Apak (Sinan), Derya Karadaş (Çiçek), Şinasi Yurtsever (Niyazi), Melisa Doğu (Serap), Nergis Çorakçı (Fatma), Vedat Erincin (Osman), Asiye Dinçsoy (Zehra).

İbrahim Kuyubaşıoğlu, İlhami Sönmez’i Ziyaret Etti

Yeşilay Hatay Şubesi Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Muhtarlar Daire Başkanı İlhami Sönmez ile bağımlılıkla mücadelede iş birliği fırsatlarını görüştü.
Kyk Yurt Başvuru Sonuçları Ne Zaman?

KYK yurt başvuru sonuçları nihayet duyuruldu. Öğrenciler, sonuçlarını resmi web sitesi üzerinden kontrol edebilirler. Bu sonuçlar, barınma durumlarını etkileyen önemli bir aşama taşıyor.

