İyi ebeveyn olmak zordur. Ebeveynlik algısı, kültürel çeşitliliğe bağlıdır. Ebeveyn bakımının önemi büyüktür. Yavru sahipliği bakımı etkiler. Ebeveyn bakımı genellikle nadirdir. Yavruların bakıma ihtiyacı vardır

İYİ EBEVEYN OLMAK KOLAY DEĞİL

İyi bir ebeveyn olmanın tanımı oldukça karmaşık bir konudur. “İyi ebeveyn” algısı yalnızca ait olduğumuz türe bağlı olarak şekillenmiyor. Örneğin, Homo Sapiens’lerin 21. yüzyıldaki “iyi baba” anlayışı ile Safeviler dönemindeki adamın “iyi baba” algısında belirgin farklılıklar var. Bu sosyokültürel çeşitlilik, hayvanlar alemindeki çeşitliliği de kapsayarak giderek artıyor. Ancak, biyolojik bir perspektif altında değerlendirildiğinde, evrimsel argümanlarla oldukça net bir tanım ortaya konabilir. Bu bakış açısına göre, çocuklarının cinsel olgunluğa ulaşmasını sağlayan babalar iyi babalar olarak öne çıkıyor. Yani, yavruların üreme potansiyelini artıran ebeveyn davranışları, türün devamı açısından önemli bir özellik olarak doğal seleksiyonda avantaj sağlar. Ebeveyn bakımı burada önem taşıyor ama garip bir şekilde sıkça karşılaşılmayan bir durum.

EBEVEYN BEKLENTİLERİ VE DOĞAL SEÇİM

Neden ebeveyn bakımı bu kadar nadir görülüyor? İlk sebep, yeni doğanların kimlere benzemekte olduğu üzerine olan alışkanlıklarımızdır. Çoğu türde larva aşamaları bulunduğunda, “küçük yaratıklar” ebeveynlerine benzemiyor. Görünüm olarak son derece farklılar. Biyolojik bilgilere bakıldığında, birçok türün farklı yaşam evreleri, farklı türler olarak kaydedilmiş durumda. Ebeveynlerle yavrular arasındaki farklar yalnızca anatomik veya fizyolojik değil, ayrıca ekolojik yönleri de var. Bu, yavruların erken yaşam aşamalarında anne ve babalarıyla farklı habitatlarda yaşamasını sağlıyor. Örneğin, sivrisineklerin larvaları su altında gelişirken, ebeveynleri havada yaşamaktadır. Böyle bir ortamda ebeveyn-yavru etkileşimi söz konusu olmuyor.

EBEVEYN BAKIMINA ETKİ EDEN FAKTÖRLER

Yavruların larva aşamasında olmaması durumunda, ebeveynlerin çocuklarına olan ilgilerinin arttığı söylenebilir. Fakat pek çok türde, yavrular belirtilen şekilde ortaya çıktıkları anda, ebeveynler onları ihmal etmeye başlıyor. Bu duruma etki eden birkaç unsur var. Öncelikle ebeveynlerin, çocuklarına bakabilmek için sağlıklı olmaları gerekiyor. Üreme faaliyetleri ölümle sonuçlanan türler iyi ebeveyn olamıyor. Örneğin, somonlar çiftleşip öldükleri için yavrularına bakmayı başaramazlar. Ayrıca, tek seferde çok fazla yavru doğuran türler, tüm yavrulara bakım yapma konusunda sıkıntı yaşıyor. Yiyecek arama esnasında yavruların güvenli bir yer bulması da önemli bir unsurdur. Yuva ya da ev olarak adlandırılan bu yapı, memeliler ve sosyal böcekler gibi farklı türlerde paylaşılmaktadır.

YAVRU KORUMA BEDELİ

Yavrunun ebeveyne olan bağımlılığı da ebeveyn bakımını belirleyen kritik bir faktördür. Emzirme dönemindeki memeli türleri ve bağımsız olamayan yavru kuşlar bunun içine girmektedir. Genel olarak ebeveyn bakımı, yaşam döngüsünde zorunlu olmayan, larva evresi olmadan doğrudan gelişen, az sayıda fakat daha sağlam yavrular dünyaya getiren ve yavrularına ihtiyaç duyulmasıyla belirginleşiyor. Bu özellikler, daha çok sosyal böceklerde, kuşlarda ve memelilerde görülüyor. Bazı kemikli balıklarda da babaların çocuk bakımında aktif rol aldığı görülüyor.

MEMELİLERİN AVANTAJI VE EBEVEYN OLMAK

Anne ve babaların yavrularına bakmasında daha belirgin bir biçimde dişinin rolü öne çıkıyor. Biz memeliler, embriyo gelişimi sürecini güvenli bir ortamda geçiriyoruz. Emzirme ile anne ve yavru arasındaki bağ devam etmekte ve bu da yavruların sağ kalma şansını artırmaktadır. Primatlarda, özellikle insanlarda, bu durum eğitime ayrılan zamanla genişliyor ve böylece genetik ve kültürel miras aktarımı gerçekleşiyor. Bu bakımdan, biyolojik anlamda “iyi insan babası” olmak zor olsa da, kültürel açıdan bunu başarma şansı bulunuyor. Sevgi, zaman ve eğitim ile bu dengenin adil olmayan yönleri telafi edilebilir. Gün geçtikçe daha fazla insan bu paha biçilmez imkanı keşfediyor.