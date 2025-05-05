İyi Eğitim Platformunun Sempozyumu Gerçekleşti

EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM TEMASIYLA SÜRDÜRÜLEBİLİR EĞİTİM SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİ

İyi Bir Eğitim Platformu tarafından düzenlenen üçüncü Sürdürülebilir Eğitim Sempozyumu, “Eğitimde dönüşüm; geçmişin mirası, geleceğin ihtiyaçları” temasıyla Haliç Kongre Merkezinde geniş bir katılımla yapıldı. Eğitimde sürdürülebilirliğin ele alındığı bu sempozyumda, güncel trendler, uygulamalar ve yenilikçi yaklaşımlar tüm yönleriyle değerlendiriliyor.

KATILIMCILAR CİDDİ BİR KATILIM GÖSTERDİ

Toplamda 6 ülkeden ve 47 şehirden yaklaşık 3000 katılımcının yer aldığı etkinliğin açılışında, İyi Bir Eğitim Platformu Kurucusu ve TÖDER Başkan Yardımcısı Ümit Kalko şu şekilde konuştu: “Eğitimle yatıyor, eğitimle kalkıyoruz. Daha iyi bir eğitim nasıl sunulabilir diye sürekli araştırıyoruz. Bu amaçla İyi Bir Eğitim Platformunu kurduk. İlk sempozyumumuzu Antalya’da 850, ikincisini ise Antalya’da 1850 katılımla gerçekleştirdik. Bugün, İstanbul Haliç Kongre Merkezinde üçüncüsünü düzenliyoruz. 6 ülke ve 47 şehirden 2824 katılımcıyla, tam gün sürecek bu programda eğitimdeki yenilikleri tartışıyoruz.” Kalko, gelecek hafta Diyarbakır’da da sempozyum düzenleyeceklerini belirterek, “Sürdürülebilir eğitim sempozyumlarını Türkiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleştirmek, eğitimi daha çok konuşmak ve Ar-Ge’yi merkeze almak bizim temel hedefimiz” dedi.

21. YÜZYIL BECERİLERİ ÜZERİNE VURGULAR

Kalko, 21. yüzyıl becerilerinin önemine dikkat çekerek, “Yaratıcılık, eleştirel düşünce, takım çalışması ve iletişim gibi beceriler, yapay zeka çağında insanı öne çıkaracak temel yetkinliklerdir. Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, felsefe gibi hak ettiği değeri görmeyen dersler artık merkeze alınmalıdır” ifadelerini kullandı.

PROF. DR. İLBER ORTAYLI’DAN EĞİTİMİN TEMELLERİ

Sempozyumda “Tarihten Günümüze Eğitim: Kadim Mirasın Geleceğe Etkisi” başlıklı konuşmasıyla Prof. Dr. İlber Ortaylı, eğitimin temel taşları olan okuma, yazma ve müziğin önemini vurguladı: “Öncelikle çocuklara okuma yazma öğretmelisiniz. Müzik zekayı parlatır. Matematik ise bir gelişim kabiliyetidir. Ancak kavramsal temeller anlaşılmadan, sadece ezbere dayalı bir öğrenme süreci sağlıklı işlemez.”

Etkinlikte Dr. Deniz Ülke Arıboğan, Prof. Dr. Erhan Erkut, Sevinç Atabay ve Prof. Dr. Mehmet Zihni Sungur gibi isimler de çeşitli konular üzerine sunumlarını gerçekleştirerek katılımcılarla buluştular. Sempozyum, Anadolu Ateşi’nin etkileyici dans gösterisiyle sona erdi.