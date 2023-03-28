İyi Niyet Sözleşmesi’ni ilk imzalayan Davutoğlu oldu

İyi Niyet Sözleşmesi’ni ilk imzalayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu oldu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davuoğlu, gençlerin siyasete katılımını desteklemek amacıyla Arayüz Kampanyası’nın düzenlediği İyi Niyet Sözleşmesi’ni imzalayan ilk parti lideri oldu.

Yakın zamanda açıkladıkları “Gençlikte Gelecek Modeli: Acil Eylem Kalıcı Vizyon Planı” ile Türkiye’de bir ilki gerçekleştiren Gelecek Partisi, gençlerin siyasete katılımı alanında bir adım daha attı.

Arayüz Kampanyası’nın düzenlediği Mesele Gençlik programına katılan Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu genç katılımı ile ilgili hazırlanan iyi niyet sözleşmesine imza attı.

“Her 10 milletvekilimizden 1’i genç olacak”

Arayüz Kampanyası’nın hazırladığı ve Ahmet Davutoğlu’nun imzaladığı İyi Niyet Sözleşmesinde en dikkat çeken madde genç milletvekili sayısı ile ilgili.

Genç katılımını artırmaya yönelik maddede “Meclise görebilecek milletvekili kontenjanının en az yüzde onunun 35 yaş altı gençlerden oluşacağı” yer alıyor.

Gençlerin temsili ile ilgili maddeler içeren iyi niyet sözleşmesini Davutoğlu’nun ardından birçok liderin de imzalaması bekleniyor.

Sözleşmede dikkat çeken maddeler şöyle:

“En düşük adaylık ücretinin 30 yaş altı milletvekillerinden alınacağını,

Fermuar sistemiyle Meclis’e girebilecek milletvekili kontenjanlarının en az yüzde 10’unu 18-35 yaş arası gençlere ayıracağımızı,

Genç milletvekili adaylarına adaylıkları sırasında bağlayıcı bir anlaşma şartı koşulmayacağını ve adayların milletvekili seçilmeleri durumunda elde ettikleri maaştan bağış vb. taleplerde bulunmayacağımızı,

Meclis’te yer alan komisyonların tamamında yasa yapım süreçlerine gençlik örgütlerinin de katılabileceği bir ilan sistemine geçilmesi için çalışılacağını,

Üniversite öğrencilerine milletvekillerimizin yanında bir yasama döneminde en az bir yasama yılı boyunca stajyer olma imkanı verileceğini bu belge ile taahhüt ederim”