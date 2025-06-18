İyİ Parti Asgari Ücret Çözüm Sunuyor

ASGARİ ÜCRET GÜNCELLEMESİNE ACİL İHTİYAÇ VAR

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, asgari ücretlerin tekrar gözden geçirilmesi ve belirlenmesinin çok önemli bir konu olduğunu ifade etti. Dervişoğlu, “Bizim hesabımız ve önerimize göre de asgari ücret bugün en az 29 bin 850 TL olmalıdır. Önerimiz budur. Ayrıca bu ücret en düşük emekli maaşı olmalıdır” dedi. Dervişoğlu, TBMM’de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a da geçmiş olsun dileklerini iletti. İfade etti ki, “Biz, hukuka uygun olmayan bir tutuklamanın, aylarca süren hak mahrumiyetinin tahliye ile neticelenmesine değil, Ümit Özdağ’ın Silivri’den kurtulmasına seviniyoruz.”

SİYASİ TUTUKLAMALARIN GELECEK DEĞERLENDİRMESİ

Dervişoğlu, siyasetteki tutuklamaların demokrasi adına sorgulanması gerektiğini belirtti. “Siyasi tarih, bu tutuklamayı birçok yönüyle ele alıp, sorgulayacaktır. Bu devran son bulmalıdır. Onu da hep birlikte yapacağız. Kurulan tuzakları bozacak, zalim devlet zihniyetinden arınıp, adil devletin temellerini atacağız” şeklinde konuştu. Türkiye’nin etrafındaki durumları değerlendirerek, eğitim ile ilgili konulara dikkat çekti. “Dünyanın gittiği yönü ve bu yönün ülkelere, milletlere, toplumlara ve bireylere etkisine bakmamız gerekiyor. Bugün de, yarın da değerli olan soru budur.”

EKONOMİK KRİZ VE ASGARİ ÜCRET

Dervişoğlu, Türkiye’de devam eden ekonomik kriz hakkında konuştu. “Mutfaktaki sönmeyen yangın ve en önemli parçası sadakaya dönmüş maaşlar. Ülkemizde maalesef asgari ücret, bu yoksulluk ve korku siyasetinin en temel araçlarından birisidir. Erdoğan Türkiye’sinde asgari ücret, artık istisna değil, kuraldır” dedi. Çalışanların alım gücündeki düşüşten bahseden Dervişoğlu, güncel asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığını vurguladı. “Maaş düzeyi böyle giderse yıl sonuna kadar asgari ücret ile açlık sınırı arasındaki fark, tam 8 bin TL’ye ulaşacaktır.”

ÜCRETLERİN GÜNCELLENMESİ GEREKEN BİR KONUDUR

Dervişoğlu, güncellemeye acil ihtiyaç olduğunu dile getirdi. “Bu güncelleme ihtiyacını İYİ Parti olarak ilk defa biz ifade ettik. 2025 yılı için bizim asgari ücret talebimiz 28 bin TL idi. Bugün enflasyon hedefinin yüzde 24’e, sonra da yüzde 29’a çıkmış olması ile arada neredeyse yarı yarıya bir sapma mevcuttur” dedi. Devletin çalışanları ve işverenleri düşünmesi gerektiğini vurguladı. “Devlet, bu ücret artışını acilen gerçekleştirmeli, işverene de bu konuda somut destek vermelidir.” İYİ Parti’nin önerisi net; asgari ücret yılda iki defa güncellenmeli ve bu yasal bir zorunluluk olmalıdır.

Dervişoğlu, “İşverenin üzerindeki yük, devlet tarafından omuzlanmalıdır” şeklinde konuştu. Önerisinin net olarak “Asgari ücret bugün en az 29 bin 850 TL olmalıdır” olduğunu belirtti. Bu ücretin, en düşük emekli maaşı olması gerektiğini de sözlerine ekledi.