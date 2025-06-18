İYİ Parti, Asgari Ücrette 29.850 TL’yi önerdi

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞLARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Asgari ücret artışı ve emekli maaşları, birçok vatandaşın yakından takip ettiği önemli konular arasında yer alıyor. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM’deki grup toplantısında bu konuya dair dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Dervişoğlu, Türkiye’nin ekonomik krizin yedinci yılına girdiğini ve bu durumun çalışanlar üzerindeki etkisinin artık bir “insanlık dramı” boyutuna ulaştığını dile getirdi.

ALIM GÜCÜNDEKİ AZALMA

Dervişoğlu, mevcut 22.105 TL’lik asgari ücretin alım gücünün Ocak ayından bu yana yarı yarıya azaldığını belirtti. Mayıs ayı itibarıyla asgari ücretin, açlık sınırının 3.500 TL altında düştüğünü ifade eden Dervişoğlu, “Yıl sonunda bu fark 8.000 TL’ye ulaşacak” dedi. Ayrıca, “Mutfaktaki sönmeyen yangın ve onun en önemli parçası sadakaya dönüşmüş maaşlar” şeklinde bir değerlendirme yaptı.

GÜNCELLENEN ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

İYİ Parti’nin 2025 yılı için daha önce 28.000 TL asgari ücret önerdiğini hatırlatan Dervişoğlu, enflasyon hedefindeki sapmalar üzerine bu rakamı güncellediklerini aktardı. Şu anda önerdikleri asgari ücretin en az 29.850 TL olması gerektiğini vurguladı. Dervişoğlu, bu miktarın aynı zamanda en düşük emekli maaşı olarak da belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

İŞVERENLERİN YÜKÜNÜN AZALTILMASI GEREKİYOR

Dervişoğlu, işverenlerin yükünün azaltılması gerektiğine dikkat çekti ve devletin bu süreçte daha aktif bir rol alması gerektiğini belirtti. “Ücretliye insanlık sınırında bir hayat fırsatı tanınmalı. İşverenin yükü ise devlet tarafından vergi muafiyeti veya doğrudan destekle hafifletilmelidir.” şeklinde konuştu.