İyi Parti Basın Toplantısı Gerçekleşti

İYİ PARTİ YETKİLİLERİ ORDU’DA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Enver Yılmaz ve Erhan Usta, Ordu’da bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Yılmaz, toplantının yapıldığı restoranda, sorunları yerinde görmek amacıyla Türkiye’yi dolaştıklarını aktardı. Ordu’daki İl Başkanlığı tarafından kurulan teşkilatlanma yapısının başarılı olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Bu teşkilatlanma yapısının geçmiş dönemde artılarını gördük. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte sizler de bu katkıyı yakından görecek ve hissedeceksiniz. Ordu’da potansiyelimizi daha çok yukarıya çıkaracak iş ve icraatları hep beraber yapma mecburiyetimiz var.” şeklinde konuştu.

KARADENİZ VE ORDU’NUN İKTİSADİ KALKINMASI Gereken bir konu

Genel Başkan Yardımcısı Erhan Usta ise hem Karadeniz bölgesinin hem de Ordu’nun ekonomik olarak kalkınmaya ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Usta, fındığın kentin en önemli ürünü olduğunu belirterek, “Fındık üretiminde Ordu yüz ölçümü açısından Türkiye’de birinci sırada. Önemli bir gelir kaynağı. Rekolte tabii yıldan yıla değişiyor ama 200 bin ton civarında bir fındık. Türkiye fındığının 3’te 1’i yani 200 bin tonu Ordu’dan geliyor.” ifadelerini kullandı.

TOPLANTIYA İLGİ YÜKSEK OLDU

Toplantıya, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, Genel İdare Kurulu üyeleri Ünzile Yüksel ve Rıdvan Yalçın ile İl Başkanı Fatih Titiz de katıldı. Katılımcılar, partinin yerel sorunlara çözüm arayışlarını dinleme fırsatı buldu.