İyi Parti Başkanı Dervişoğlu Ziyarette Bulundu

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile bir araya geldi. Bu buluşma, basına kapalı bir formatta gerçekleşti. Görüşmenin sonrasında Yılmaz, Dervişoğlu’na şehri temsil eden hediyeler takdim etti.

Ziyaret, karşılıklı iletişim ve işbirliğinin gelişmesi amacıyla yapıldı. Halil İbrahim Yılmaz’ın verdiği hediyeler, Ankara’nın sembolleri arasında yer alıyor. Böylece, iki lider arasındaki ilişki daha da güçleniyor.