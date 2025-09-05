Haberler

İyi Parti Başkanı Dervişoğlu Ziyarette Bulundu

ziyaret gerçeği

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ile bir araya geldi. Bu buluşma, basına kapalı bir formatta gerçekleşti. Görüşmenin sonrasında Yılmaz, Dervişoğlu’na şehri temsil eden hediyeler takdim etti.

hediyeleşme süreci

Ziyaret, karşılıklı iletişim ve işbirliğinin gelişmesi amacıyla yapıldı. Halil İbrahim Yılmaz’ın verdiği hediyeler, Ankara’nın sembolleri arasında yer alıyor. Böylece, iki lider arasındaki ilişki daha da güçleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Eskişehir, Dünya Odalar Yarışması’nda 3. Seçildi

Eskişehir Sanayi Odası, Avustralya'daki Dünya Odalar Yarışması'nda dünya genelinde en iyi üç oda arasına girdi. Bu başarı, Türkiye'nin uluslararası arenadaki gurur kaynağı oldu.
Haberler

Bolu’da Işıklı Kavşakta Kaza Oldu

Bolu'da D-100 karayolundaki ışıklı kavşakta iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada maddi hasar büyük, ancak yaralanan olmadı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.