İyi Parti Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Sonuna Kadar Konuşacağım, Derdimiz Millet” dedi. Dervişoğlu, çiftçilerle sıkıntılarını paylaştı. Çözüm için halkla iç içe olmalıyız. Türkiye, plansız yönetiliyor, sorunlar aşılamaz değil. Bu düzeni değiştireceğiz; umutsuz olmayın, biz varız

İYİ PARTİ’NİN GÜNDEMİ: ÇİFTÇİLERİN SORUNLARI

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tekirdağ’ın Ergene ilçesi Karamehmet Mahallesi’nde çiftçilerle buluşup, onların problemlerini dinledi. Dervişoğlu, “Sonuna kadar konuşmaya devam edeceğim. Kimseye hakaret etmiyoruz. Hiç kimsenin gururunu kırmıyoruz. Kimsenin izzetinefsiyle oynamıyoruz. Derdimiz millet, milletimizin karşı karşıya bulunduğu sorunlar” ifadelerine yer verdi. Siyasetin samimiyetle yapılması gerektiğini vurgulayan Dervişoğlu, halkın içinde sorunları dinlemenin önemine değindi.

HESAP VERMENİN ÖNEMİ

Dervişoğlu, siyasetçilerin vatandaşa hesap vermesi gerektiğini belirterek, kapalı salonlar yerine halkın arasına inmenin gerekliliğini ön plana çıkardı. Çiftçinin, işçinin ve esnafın sorunlarını dinleyerek bu problemlere yönelik ortak akıl geliştirmeye çalıştıklarını söyleyerek, Meclis’te bu sorunları dile getirmek için uğraştıklarını açıkladı. Özellikle “Türkiye, büyük bir plansızlıkla yönetiliyor” sözleriyle yönetime eleştirilerde bulundu.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Dervişoğlu, çiftçilerin haklarını alabilmesi için planlama yapılması gerektiğinin altını çizdi. “Trakya’nın çiftçisi nasıl aç kalabilir? Nasıl mağdur olabilir?” diyerek mevcut durumu eleştirdi. Türkiye’deki tarımı olumsuz etkileyen faktörlere dikkat çekerek, “Eğer Türkiye doğru bir biçimde yönetiliyor olsaydı, bu kuraklık sorununa yönelik 25 yıldır bir adım atılmış olurdu” dedi.

UGURSUZ YÖNETİŞİM ANLAYIŞI

En büyük felaketin plansız yöneticiler olduğunu belirten Dervişoğlu, bu durumun çiftçileri, işçileri ve emeklileri mağdur ettiğini vurguladı. “Bu iktidar gitmeden bu felaket bitmez” diyerek birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Mevcut sorunların çözüm türüyle ilgili umutlu olduğuna değinerek, “Bu sorunlar çözülmeyecek sorunlar değil” ifadesiyle durumun düzeltilebileceğini belirtti.

GELECEK İÇİN HAZIRLIK

Dervişoğlu, geçmişte herkesin emeğinin karşılığını alabildiğini hatırlatarak, şimdi çiftçilerin tarlasını ekemez hale geldiğine dikkat çekti. “Bu düzeni değiştireceğiz” diyerek daha umut verici bir gelecek için çalışacaklarını belirtti. Üreticilerin eski mutluluğunu yeniden kazanması gerektiğini ifade ederek, “Ben söylüyorum, kasket başımda; Ergene’nin de Karamehmet’in de siyasetçisi, vekili savunucusu da bu gariban kardeşiniz olacaktır” diye konuştu. Dervişoğlu, programının devamında Şarköy ilçesine doğru yola çıktı.