İyi Parti Ceza Talep Etti

MECLİS’TE AÇIKLAMALARDA BULUNULDU

İyi Parti Grup Başkan Vekili Turhan Çömez, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Çömez, DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan’ın TBMM Genel Kurulu’nda sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yaptığı açıklama için ceza verilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Çömez, “Dem Parti’li George Aslan’a tıpkı 2017 yılında olduğu gibi ceza verilmesi gerektiğini ve İç Tüzük hükümlerine göre bu ihanet konuşmasının Meclis tutanaklarından çıkarılmasını talep ettik” dedi.

İYİ PARTİ’NİN DUYGULARI VE TUTUMU

Çömez, İYİ Parti’nin Denizli Milletvekili Yasin Öztürk’e verilen kınama cezasını reddettiklerini de vurguladı. “İYİ Parti olarak devletin ve milletin bölünmez bütünlüğünü koruyabilmek için ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz,” ifadelerini kullanan Çömez, bu tür durumlara itiraz ettiklerini ve bunun sonucunda milletvekillerinin mikrofonlarının kapatıldığını söyledi. “Ama bu alçakça kurgunun ve kumpasın muhatabı olanlar ne yazık ki parlamentoda aldıkları sözlerle, Türk milletine ve devletine hakaret ettiler. Dolayısıyla biz bu sürece şiddetle itiraz ettik ve onunla ilgili gerekenleri yaptık,” dedi.

DİLEKÇE İLE MÜRACAAT YAPILDI

Çömez, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Grup Başkan Vekili Buğra Kavuncu ve kendisinin birlikte Meclis Başkanlığı’na bir dilekçe ile müracaat ettiklerini belirtti. “Yaptığımız müracaatta Meclis İç Tüzüğü’nün gerekli maddeleri dikkate alınarak, konuşmayı yapan DEM Parti Milletvekili George Aslan’a, tıpkı 2017 yılında olduğu gibi ceza verilmesi gerektiğini ve İç Tüzük hükümlerine göre bu ihanet konuşmasının Meclis tutanaklarından çıkarılmasını talep ettik,” ifadelerini kullandı. Çömez, bu konuda görev düşen kişinin Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş olduğunu da belirtti.