İYİ Parti Çorum’da Basın Toplantısı Düzenledi

İYİ PARTİ’NİN GAZETECİLERLE BULUŞMASI

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan, Çorum’da gazetecilerle bir araya geldiği basın toplantısında, partinin Terörsüz Türkiye sürecine yönelik bilgilendirme amaçlı il programları düzenlediğini ifade etti. Aslan, 1 Eylül’den itibaren İYİ Parti olarak sahaya inmeye başladıklarını ve 81 ili ziyaret edeceklerini aktardı. Ziyaretler sırasında süreci farklı açılardan vatandaşlara anlatacakları bilgisini verdi.

VATANDAŞLARLA YAKIN İLETİŞİM

Çorum’da çeşitli sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ettiklerini aktaran Aslan, “Daha yeni başlıyoruz. Her gün sahadayız. Sizden (partililerden) istirhamım, sokakta vatandaşın sırtından elinizi eksik etmeyin. Gece gündüz ne dertleri varsa gidin, görüşün, onlar adına konuşun, yardımcı olun.” şeklinde konuştu. İYİ Parti’nin il başkanları ve genel merkez olarak vatandaşların emrinde olduklarını vurguladı ve partinin ülke politikalarını en iyi şekilde anlatmak için birlikte çalışacaklarını dile getirdi. Toplantıya, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Fatih Koca, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Hatice Kayalı ve İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız da katıldı.